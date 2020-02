Ahmed Johnson se retiró como luchador profesional en 2003 después de un combate con Action Jackson en PCW Heroes 2 Legends. Tres años después de su última lucha en WCW y a cinco de su salida de WWE, la cual se dio después de que tuviera una lucha con The Rock en Raw por el Campeonato Intercontinental. Este es el único título que Johnson sostuvo en el imperio McMahon. Tuvo un reinado de menos de dos meses en 1996, siendo él mismo quien lo abandonó debido a su rivalidad con Farooq.

Unos meses atrás volvimos a hablar de él porque Booker T dijo que quería solucionar los problemas que tienen desde hace años. Ahora lo hacemos debido a un comentario de Xavier Woods a una publicación de WWE en Instagram mostrando a Johnson con el campeonato mencionado y sus shorts como atuendo. Un comentario que no fue respondido, al menos todavía.

I love that every other person on this WWE black champions ig thread was in full gear with their titles. Ahmed Johnson was like “I’m wearing cutoff jean shorts and I dare you to try and stop me 😡” and on that day he lived his best life. Congrats Ahmed! pic.twitter.com/KdSV425fD6

— Austin Creed – Future King (@XavierWoodsPhD) February 1, 2020