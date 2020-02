No vivió malos tiempos en los años que pasó fuera de WWE después de su salida en 2014. Curt Hawkins fue Campeón A1 Alpha Male, Campeón Mundial de Parejas TNA, Campeón de Televisión PWS y Campeón de Peso Completo FBW. Pero desde que volvió al Imperio McMahon en 2016 no ha hecho prácticamente nada. En estos cuatro años fue una vez Campeón de Parejas Raw durante dos meses, teniendo un reinado del que nadie recuerda nada. Últimamente ha sido apalizado por Drew McIntyre y ha luchado con Mojo Rawley en Main Event.

► Curt Hawkins elogia a Orange Cassidy

De todas formas, no creemos que tenga la intención de abandonar WWE. Más allá de sus pocos triunfos en los encordados, sigue luchando de forma más o menos habitual y tiene la oportunidad de desarrollar sus otros intereses, como su canal de YouTube o su podcast con Zack Ryder. Obviamente, agradece la popularidad que le da estar en WWE y que le facilita llevar a cabo dichos proyectos, o al menos que tengan más éxito de que tendrían. Hablamos ahora de Hawkins no por su carrera, sino por un elogio que ha hecho a Orange Cassidy.

Un verdadero elogio que seguro la sensación de AEW agradece.

. @orangecassidy is a true treasure to pro wrestling. 🤘🏻 — Brian Myers (@TheCurtHawkins) February 2, 2020

«Orange Cassidy es un verdadero tesoro para la lucha libre«.

En el pasado también ocurría, pero no estaba en un escaparate tan grande como actualmente. Desde entonces este luchador no para de recibir elogios de todo el mundo.

Los dos luchadores nunca tuvieron la oportunidad hasta ahora de compartir encordado. Veremos si pueden hacerlo en el futuro.

Mientras, Cassidy no solo se encuentra luchando en AEW sino también como independiente en otras empresas. De hecho, su último combate fue contra Dan Champion en Beyond Please Come Back 2020. Es más, lucha bastante más en el circuito que en la empresa mencionada.