Braun Strowman y sus emotivas declaraciones como Campeón Intercontinental WWE

Durante WrestleMania 34, y agenciándose a Nicholas como compañero, Braun Strowman consiguió el Campeonato de Parejas Raw, su primer título en WWE. No obstante, una victoria poco sustanciosa, pues apenas una semana después, ante la imposibilidad de ver a un niño batirse el cobre con maromos de cien kilos, la compañía desposeyó a Nicholas y a «The Monster Among Men» de este campeonato, que en agosto del pasado año volvió a conquistar, esta vez junto a Seth Rollins.

Muchos fans se preguntaban si algún día, después de casi cuatro años del inicio de su carrera en solitario independizado de The Wyatt Family, Strowman lograría un oro individual. Y ayer la pregunta quedó respondida en Friday Night SmackDown.

Strowman se estrena a lo grande, si bien algunos dirán que se trata de un logro de medio cartel: la posición que ahora mismo ocupa el Campeonato Intercontinental, pues en manos de Shinsuke Nakamura volvió a la inopia.

Pero parece que Strowman quiere devolverle su prestigio y convertirlo en el equivalente al Campeonato de Estados Unidos. Véase, una correa que sea defendida regularmente. O eso pretende el coloso, según se destila de unas declaraciones concedidas a Cathy Kelley.

I told you! @ShinsukeN got these hands and I got this title! Good luck trying to stop this train now! #Smackdown pic.twitter.com/4Ai4XsJwhr

— Braun Strowman (@BraunStrowman) February 1, 2020