Kaitlyn, la ganadora de la Temporada 3 de NXT, donde logró una fuerte base de fanáticos que a la postre le hizo ganar esa temporada, misma en la que estaban Naomi y AJ Lee, segunda y tercera respectivamente. Fue una vez Campeona Divas y estuvo en la compañía hasta 2014, de la cual salió para dedicarse a su matrimonio y a su línea de ropa.

A partir de allí, pasó por una etapa difícil que culminó con el divorcio de su esposo PJ Braun en 2017, aunque logró superar una adicción a las drogas y el alcohol, así como una depresión. Regresó al circuito independiente en 2018 y ese mismo año WWE la llevó para que estuviera en la segunda edición del torneo Mae Young Classic, en el cual llegó hasta la segunda ronda, cayendo derrotada ante Mia Yim.

Su última aparición en WWE se dio en julio del año pasado, cuando estuvo en un segmento tras bastidores en el Raw Reunion.

► Kaitlyn recuerda la reacción de Vince McMahon en el accidentado final

Hablando en una entrevista en el canal de YouTube Ring The Belle, la ex WWE Kaitlyn reveló que Vince McMahon «se rió histéricamente» cuando accidentalmente ganó una batalla campal en agosto de 2012 para convertirse en la contendiente número uno al Campeonato Divas.

Originalmente se suponía que la batalla campal debía ser ganado por Eve Torres, pero el golpe de Kaitlyn fue tan fuerte que envió a Torres sobre la cuerda superior hacia fuera del ring, eliminándola. Con ello, Kaitlyn fue declarada ganadora del combate, dejando a Layla, la Campeona Divas en ese entonces, con una expresión de asombro en la mesa de los comentaristas.

Recordando el desafortunado suceso, Kaitlyn dijo que pensó que McMahon podría despedirla cuando caminara hacia el área detrás del escenario luego del encuentro, pero el mandamás de la WWE tuvo una reacción sorprendentemente positiva.

“Creí legítimamente que cuando cruce la cortina iba a ser despedida. Eso fue justo en el momento cumbre donde las Divas obtenían más oportunidades, así que pensé: ‘Dios mío, he jodido todo’. Regresé y Vince se estaba riendo histéricamente. Yo pensaba, ‘¿Es una risa malvada, o …?»

«Habían muchas personas que pensaron que no me lo merecía porque todavía era muy nueva y no había demostrado nada, pero también habían muchas personas que me dijeron: ‘Felicidades, esta es su oportunidad. Tómala.’.»

Después de la victoria accidental de Kaitlyn, WWE cambió la historia al introducir a una persona misteriosa, que luego se reveló que era Aksana, para atacarla en Night of Champions 2012, lo que le permitió a Eve Torres ganar el Campeonato Divas en el PPV.

Cuatro meses después, Kaitlyn derrotó a Eve Torres en el episodio del vigésimo aniversario de Raw en enero de 2013, para finalmente convertirse en la Campeona Divas en su ciudad natal de Houston, Texas.