Al final, no pudo cumplir con su palabra pues acabó siendo derrotado por el Campeonato Mundial AEW en Winter is Coming pero Ricky Starks dio una gran promo con MJF en el Dynamite de 7 de diciembre. Los dos pronunciaron potentes discursos que hicieron que su combate no necesitara más construcción. Y probablemente se mantendrá como una especie de previa para cuando continúen con su rivalidad, pues si no lo hacen en las siguientes semanas, lo harán más adelante. La historia que ambos comparten puede ser realmente grande.

► Ricky Starks, la promo con MJF y Tony Khan

Para que eso sea posible necesitan que Tony Khan así lo quiera. Y entendemos que sí pues de lo contrario no hubiera sucedido su enfrentamiento. Pero veremos qué idea tiene para ellos de cara a los próximos meses. Por otro lado, al presidente de la compañía también le gustó la promo del «Absolute», como este da a conocer en una reciente entrevista con Inside The Ropes. La pregunta sería ¿a quién no le gustó? En tan solo unos minutos, Ricky Starks demostró que es uno de los mejores del elenco manejando el micrófono.

«Sí, estaba muy feliz con eso, por supuesto. Honestamente, caminé [entre bastidores] y dije: ‘Sí, eso fue genial’. Tony dijo: ‘Muchas gracias, muchas gracias, Ricky, fue genial, eso fue un jonrón’. Es genial que lo haya disfrutado y lo haya aprobado».

Tanto en promos como en luchas, los dos luchadores pueden hacer cosas muy importantes en All Elite Wrestling si les siguen dando oportunidades. A ver qué pasa con ellos ahora.