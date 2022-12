Samoa Joe ya tiene fecha para su siguiente defensa titular

Samoa Joe sigue siendo una de las máximas estrellas de AEW tras regresar a hace unas semanas luego de ausentarse por lesión. La Samoan Submission Machine se convirtió en Campeona TNT en Full Gear 2022 tras derrotar en una Triple amenaza ante Wardlow y Powerhouse Hobbs. Desde entonces, ha continuado en su rivalidad con el primero desde que lo traicionara el mes pasado y en el reciente AEW Rampage tuvieron una confrontación.

► Samoa Joe y Wardlow se enfrentarán en AEW New Year’s Smash

En la reciente edición de Rampage, Samoa Joe simplemente dijo que no tiene intención de defender ante Wardlow su Campeonato TNT en Texas, donde se llevarán a cabo los episodios AEW Holiday Bash de Dynamite y Rampage el 21 y el 23 de diciembre, respectivamente. Sin embargo, se anunció durante el programa que Samoa Joe defenderá su Campeonato TNT contra Wardlow en el evento AEW New Year’s Smash de Año Nuevo de AEW Dynamite del 28 de diciembre.

Samoa Joe también es Campeón de la Televisión ROH y defendió con éxito dicho título ante Juice Robinson el pasado fin de semana en ROH Final Battle, por lo que ahora tendrá otro importante reto antes de que culmine el año, esperando seguir siendo campeón por partida doble.

Con este añadido, este es el cartel confirmado para el AEW Dynamite New Year’s Smash:

CAMPEONATO TNT

Samoa Joe (c) vs. Wardlow

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW – LUCHA 6 DE 7 (De ser necesario)

Death Triangle (c) vs. The Elite