Rusev y Bobby Lashley habían declarado que oficialmente participarían en la batalla campal varonil este domingo; sin embargo, no formaron parte del evento. WWE anunció justo antes de este combate que ninguno de los dos tenían el alta médica para poder competir.

Asimismo, este lunes pasado en Raw, Liv Morgan y Lana disputaron una lucha mano a mano con victoria de la primera, con la estipulación de que ni Rusev ni Bobby Lashley estaban permitidos estar en el ring. De hecho, ni siquiera aparecieron en el programa. Sin embargo, entendemos que la rivalidad entre estos dos continuará y estarían la semana que viene para poder dar continuidad a la misma.

Como consecuencia de estas ausencias, recientemente vimos a través del Twitter la reacción de Rusev, quien publicó un mensaje en tono de broma respecto al hecho de que tanto él como Bobby Lashley fueron excluidos de la campal varonil de 30 hombres durante Royal Rumble 2020.

Rusev respondió a una publicacíon que Bobby Lashley había hecho antes del Royal Rumble, declarando que eliminaría a Rusev del mismo y que será la mejor parte del evento.

El tuit de Lashley fue acompañado por un breve clip del videojuego WWE 2K20, donde se mostraba al «All Mighty» arrojando a Rusev afuera del ring desde la cuerda superior. Rusev respondió al tweet y declaró que fue toda esa recreación fue para nada.

All that animation for nothing https://t.co/eJdq2rtoyH

— Miro (@RusevBUL) January 28, 2020