El Royal Rumble 2020, se ha ido y el episodio posterior de WWE Raw obtuvo un buen rating. Lo cual le da al show rojo su segunda semana consecutiva de buenos números.

WWE RAW 27 de enero 2020 | El regreso de Edge.

Las luchas presentadas fueron:

1- Drew McIntyre venció a Luke Gallows y Karl Anderson

2- Rey Mysterio venció a MPV

3- Aleister Black venció a Kenneth Johnson

4- CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

Seth Rollins y Buddy Murphy retuvieron ante Kevin Owens y Samoa Joe

5- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Humberto Carillo venció por descalificación a Andrade

6- Charlotte Flair venció por descalificación a Asuka

7- CAMPEONATO 24/7

Mojo Rawley retuvo ante No Way José

8- Liv Morgan venció a Lana

9- Erick Rowan venció a Braden Vice

► Rating Raw 27 de enero 2020

La audiencia alcanzada por Monday Night Raw en los Estados Unidos fue de 2 millones 402 mil espectadores, con un rating de 0.76. Esto es un 1% más que los 2 millones 380 mil espectadores de la semana pasada para el episodio antes de Royal Rumble. Esta es la mejor audiencia Raw del año hasta el momento, y la mejor desde el 30 de diciembre, que atrajo a 2 millones 439 mil espectadores.

El desglose por hora fue el siguiente:

Primera hora: 2 millones 541 mil (2 millones 548 mil la semana pasada).

(2 millones 548 mil la semana pasada). Segunda hora: 2 millones 441 mil (2 millones 492 mil la semana pasada).

(2 millones 492 mil la semana pasada). Tercera hora: 2 milones 224 mil (1 millón 101 mil la semana pasada).

Raw fue el número 15 por la noche en audiencia por cable, detrás de Tucker Carlson Tonight, The Five, Hannity, The Ingraham Angle, Special Report, The Story, Your World, tres transmisiones de cobertura de Impeachment del Senado en FOX News, Bill Hemmer Reports, Last Word y Rachel Maddow Show.