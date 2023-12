Contratar a Ric Flair y darle exposición televisiva conlleva sus riesgos. Con 74 años, «The Nature Boy» ya no cambiará, y como diamante imposible de tallar, hizo de las suyas en la primera promo de considerable duración que AEW le concedió, este miércoles, tras Dynamite, en las grabaciones de Rampage.

Acompañado de Sting, y luego de recalcar una vez más que sigue vivo y que disfrutará todo lo posible de los últimos meses de «The Icon» como competidor en activo, dejó una línea 100% Ric Flair en su cierre.

Por la magia de la edición, tales palabras no pudieron escucharse anoche en la emisión de Rampage vía TNT, ante el aluvión de críticas recibidas durante las últimas 48 horas. Tony Khan dirá, con más razón que nunca, que benditos los programas grabados.

Y por supuesto, hubo respuesta de Ric Flair, quien no quiso esperar a la emisión de Rampage. El jueves, «The Man» publicó esta ¿disculpa?

I Am So Tired Of Hearing All This Negativity! I Don’t Need To Work, And I Don’t Need The Money. Can’t I Simply Enjoy Being By My Dear Friend @Sting’s Side For The Next Few Months Without So Much Hatred? I Know I’m Old, But That Doesn’t Mean I Can’t Enjoy Life! I Have Earned The… pic.twitter.com/GK49HoSeEC

— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) November 30, 2023