Kenny Omega echa la vista atrás para recordar como fue su primera conversación con Tony Khan en su reciente entrevista en Swerve City para construir lo que actualmente es All Elite Wrestling, donde el veterano luchador es Campeón Mundial de Tríos AEW junto a The Young Bucks, quienes, como él, son también Vice Presidentes Ejecutivos y dos de los principales responsables de que la compañía saliera adelante y se haya convertido en lo que es hoy día en tan solo cuatro años.

