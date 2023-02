Georges St-Pierre podría volver a aparecer en WWE

No como integrante de la WWE pero Georges St-Pierre estuvo en Elimination Chamber 2023. Fue mostrado por las cámaras de la compañía viendo el show junto a Ariel Helwani, quien posteriormente le realizaría una entrevista. Probablemente nadie vio esta aparición de la leyenda de la UFC más que como tal, teniendo en cuenta además que es nativo de la misma provincia donde se realizó el Evento Premium, Quebec, en Canadá. Y de hecho no tenemos ninguna información que indique que fuera algo más.

Sin embargo, quizá esta ocasión sí que conduzca a otras cosas. Y es que hablando con Helwani en WWE Digital Exclusive, GSP señala que no cierra la puerta a futuras apariciones en la WWE.

“No lo sé (dijo con una gran carcajada). Yo nunca cerraría la puerta para hacer una aparición o algo así, pero para estar mucho tiempo en la carretera, tengo otras prioridades y estoy feliz donde estoy. Nunca le diría que no a una apariencia o algo especial. Sería divertido”.

Georges St-Pierre es uno de los peleadores de MMA más reconocidos de la historia. Fue Campeón Mundial de Peso Wélter UFC y Campeón Mundial de Peso Mediano UFC. Tuvo su última pelea en 2017, cuando hizo su retorno tras varios años para ganar el segundo de los títulos. Nunca ha tenido un combate de lucha libre pero quizá esto cambie próximamente. Veremos si estas palabras de “Rush” lo llevan a algo o simplemenet quedan en el aire.

Fellow Canadian and former UFC champion @GeorgesStPierre thinks @SamiZayn is ready to pull off the upset over @WWERomanReigns. #WWEChamber pic.twitter.com/MaPZteoBCu

— WWE (@WWE) February 19, 2023