La adaptación de Kenny Omega de Japón al estilo AEW

Luchar en Japón y hacerlo en la televisión de Estados Unidos es muy distinto, como sabe bien Kenny Omega. Siempre es una gran noticia cuando un luchador de NJPW, por ejemplo, llega a la WWE, por ejemplo, como hiciera Shinsuke Nakamura, pero no siempre funciona porque son estilos distintos en muchos sentidos. Dicho esto, no se puede negar que “The Cleaner” ha sabido hacerlo a las mil maravillas pasando de las tierras japonesas a las estadounidenses, acerca de lo cual estuvo hablando recientemente en Swerve City.

► La adaptación de Kenny Omega

“Desarrollé un estilo, por mi culpa, que era muy exigente físicamente. Llegué a un punto en el que, si no le daba eso a la gente, pensaban que no era ni la sombra de lo que solía ser o que ya no estaba al mismo nivel. Tenía miedo de, ¿cuánto duraría mi carrera si no hago esto ahora? También quería tener la oportunidad de dar una nueva versión de mí mismo con la que la gente también pudiera identificarse. Si iba de regreso a Japón, podría tomar el viejo Kenny Omega ‘Cleaner’ ‘Best Bout Machine’ y luego también está el lado estadounidense de AEW de Kenny con el que podría empalmar eso, mezclarlo.

“Entonces, tendría a alguien que tal vez podría luchador cuatro, cinco, tal vez diez años más de lo que podría tener. Se trataba de probarme a mí mismo, probar un nuevo escenario, diversificarme como artista. Lo crea o no, no es importante, la gente creía que yo era uno de los mejor haciéndolo. No sentí que mereciera ser llamado así si no podía tener éxito en Estados Unidos o hacer un estilo de televisión“.

¿Te gusta lo que está haciendo Kenny Omega en AEW?