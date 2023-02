En AEW guardan buen recuerdo de Cody Rhodes, tanto dentro com fuera del encordado. No hace mucho veíamos a The Young Bucks corresponder su guiño en Royal Rumble 2023 y ahora escuchamos (y leemos) a Kenny Omega alabándolo por su trabajo como Vice Presidente Ejecutivo de All Elite Wrestling en su reciente entrevista en Swerve City.

► Kenny Omega alaba a Cody Rhodes

“El cuarto EVP, no podemos mencionar su nombre. Es broma, es Cody. Él realmente… asumiré que esto es solo por el conocimiento de haber estado en el negocio toda su vida porque nació en el negocio y entendió mucho de su padre. Sabía lo que necesitábamos. Sabía lo que necesitábamos para alinearnos y conseguir las cosas que yo no podía conseguir. Tengo buenos contactos para cualquier talento japonés no firmado que ustedes necesiten, puedo hacer eso. Los Bucks diría:, ‘Conocemos a grandes chicos de So Cal o chicos independientes’. Cody dice: ‘Está bien, genial, ¿qué tal este chico y este chico’. Tendríamos una lista de talentos y los pondríamos juntos. Luego, Cody dice: ‘¿Qué vamos a hacer con el personal médico?’. Oh, claro, eso también lo necesitamos. Deberíamos tener médicos. ‘Tengo un contacto pcon el Doc Sampson’. Probablemente no va a ser suficiente, así que tenía un tipo llamado Bryce (Ready).

“Pensé: ‘Oye, sé que te has ocupado de algunos de nuestros muchachos y realmente amas la lucha libre, ¿serías capaz de aprovechar una oportunidad de tiempo completo?’. Tenemos entrenadores para eso. ‘¿Qué más necesitamos?’. Necesitábamos productores para la televisión, muchachos que realmente tuvieran experiencia en la producción de lucha libre. Eso fue cosa de Cody. ‘Puedo ponerme en contacto con este tipo’. Los Bucks tal vez conocían a un tipo. Al principio, solo para construir esa pequeña infraestructura, que no teníamos, cuando comienzas a marcar nombres en la casilla, crees que estás allí, pero no es así porque teníamos muy poco personal al principio. Incluso hasta el día de hoy, puedo decir con confianza que podemos usar uno o dos entrenadores adicionales. Las mesas siempre están ocupadas. Podríamos tener un par de personas en caso de que nos quedemos sin ciertas cosas y materiales. A medida que avanzan las cosas, naturalmente se necesita más gente para mantener las cosas en funcionamiento”.

¿Qué te parecen las palabras de Kenny Omega?