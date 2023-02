Kenny Omega concedió recienemente una entrevista al podcast Swerve City en la que estuvo hablando, entre otras cosas, como su vínculo con The Young Bucks, acerca del videojuego AEW: Fight Forever. En concreto, de las dificultades y la reducción en la calificación por edades que provocaron el retraso en su lanzamiento.

► AEW: Fight Forever: retraso, dificultades y calificación

“Está llegando [risas]. No estoy seguro de cuánto tuvimos que reducirla (la calificación), pero me encanta. Podrías hacer que el anillo pareciera una escena de crimen si quisieras. Solo espero que todavía haya una posibilidad de hacer eso. Espero que no lo simplifiquemos demasiado. Fue divertido. Es lo que tenemos todas las semanas en la televisión de todos modos. Podría ser sangriento, pero nadie será desmembrado, nadie será estará muriendo. Tal vez podría verse de esa manera si golpeas a alguien tan mal. Hay muchas cosas que aún no hemos mostrado en el juego. Lo que diré es que el juego no es un simulador de lucha libre. Y sé que a la gente les encantan, y hay absolutamente un lugar para ellos. Pero creo que si vamos por la ruta de la simulación, nadie lo hará mejor que Fire Pro porque han tenido décadas de práctica haciendo eso y tienen un sistema implementado. Lo que Yuke’s hace mejor es el estilo arcade de lucha. Lo que nuestros muchachos hacen mejor es la animación los muchachos de AKI. Tener eso para corregir animaciones antiguas (de WWF No Mercy) y enseñar a la gente de Yuke cómo hacen sus cosas en lugar de MoCap pero tomando el punto de articulación para mostrar la generación de movimiento o la filosofía o la fuerza. Es una especie de proceso continuo.

“Apesta que la calificación nos haya frenado un poco porque realmente queríamos sacarlo. Cuanto más tiempo pase, este producto terminado que tenemos de un juego será un poco anticuado. Muchas de las mismas personas van a estar allí y están allí, pero algunas no, y te preguntarás por qué he visto a este tipo en la televisión durante semanas, ¿por qué no está en el juego? Es porque el juego se ha terminado, pero hemos tenido que tratar de poner nuestro juego en una posición para ser calificado para que podamos venderlo. Ahora, puedo decir positivamente que estamos regresando a la dirección correcta. Hay cosas divertidas y locas que pude implementar, espero que la gente se divierta con él. Creo que el juego realmente brilla cuando puedes hacer cosas locas, pero si quieres tener un combate de lucha libre serio, definitivamente puedes luchar de la forma que quieras y así se verá, pero si quieres hacer locuras y quieres andar en patineta y hacer un dropkick, puedes hacerlo.

“Cada tipo de arma única tiene que tener su propio conjunto único de física, y eso es un desafío. Si tienes una silla, genial, pero eso no significa que la silla reaccione de la misma manera que lo hace una escalera. Tienes que volver al tablero de dibujo para programar cómo es que interactúas con una escalera, cómo puedes interactuar con una mesa. Las cosas están en llamas, tal vez. Letrero de piso mojado o bote de basura, hay diferentes cosas que puedes hacer con todos esos elementos. Conseguir que todos estén libres de fallas, o tan libres de fallas como sea posible. Sé que los fanáticos van a tener un apogeo tratando de encontrar las cosas divertidas que puedan, y sé que van a encontrarlas, todos encuentran fallas en todo. Será lo que sea, me reiré. Esperaría, muy pronto, comenzar a ver nueva información y videos”.

