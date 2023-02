Kenny Omega analiza su vínculo con los Young Bucks

The Elite.

Kenny Omega y The Young Bucks son mucho más que los Campeones Mundiales de Tríos AEW.

Kenny Omega y The Young Bucks son mucho más que los Campeones Mundiales de Tríos AEW. Mucho más que compañeros de vestidor en All Elite Wrestling, o New Japan Pro-Wrestling anteriormente. Son fuertes amigos desde hace años y eso se nota en cada segmento, en cada combate, que tienen. Recientemente, “The Cleaner” estuvo hablando de esta amistad en el podcast Swerve City.

► El vínculo Kenny Omega-Young Bucks

“Nos sentimos muy cómodos en nuestra propia piel y donde estamos en la lucha libre. Lo que sea que deba hacer, incluso si no es ser la estrella del espectáculo, siento que tengo algo que puedo ofrecer donde sea que esté en la cartelera… en este momento, nos estamos divirtiendo con las luchas de tercias. Se supone que no debo estar en ese gran combate épico e histórico. No hay luchas sangrientas ahora mismo.

“Estoy en una posición en la que , en este momento, estamos haciendo luchas de tercias, se supone que debe ser divertido, se supone que se ve muy diferente a todo lo demás. Todo el mundo se suelta, disfruta de la escena, festeja. Esa es mi función en este momento. ¿Voy a estar como: ‘Oh, realmente quiero el papel de MJF, quiero ser el tipo que cuenta las historias. Quiero estar más en el micrófono. Quiero sangrar, quiero hacer sangrar a la gente. Quiero que la gente me anime, que me abucheen, quiero un cinturón’?