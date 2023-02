Kai Kara-France da actualización sobre recuperación

El contendiente de peso mosca de UFC Kai Kara-France ha dado una actualización sobre su salud y ha proporcionado un plazo probable para su regreso a la acción.

Kara-France no ha caminado hacia el octágono desde que fracasó en su intento de convertirse en campeona interino en UFC 277 en julio pasado. Si bien el neozelandés se desempeñó bien durante los 14 minutos, e incluso le abrió un corte desagradable a Brandon Moreno, una brutal patada en el hígado al final del tercer asalto lo derrumbó y envió el oro a México .

Si las cosas hubieran ido según lo planeado para “Don’t Blink”, habría completado su recuperación el pasado fin de semana en Perth, Australia. Originalmente, Kara-France estaba programado para chocar con su otrora retador al título, Alex Pérez, en UFC 284 , pero se vio obligado a abandonar debido a una lesión.

Durante una entrevista reciente con Combat TV, Kara-France habló sobre su recuperación en curso y su lugar en la lista de peso mosca.

El joven de 29 años señaló que estuvo ausente del gimnasio City Kickboxing durante unos meses debido a su lesión en la espalda. Pero habiendo regresado a las instalaciones para entrenar junto a los que compitieron el sábado pasado, Kara-France se siente rejuvenecida.

“Me he estado tomando un tiempo libre porque tengo una lesión en este momento… una lesión en la espalda. Ha sido una buena noticia, finalmente he vuelto al gimnasio después de unos meses. Era una de esas cosas en las que tenía que descansar. Es una bendición disfrazada. Obviamente he podido pasar más tiempo con mi familia, mi hijo y mi esposa.

“Lo he extrañado (entrenamiento)… Das por sentada tu salud (hasta que se ve afectada). Entonces, simplemente sentirse saludable, sin sentir dolor. Ahora renovado y listo para volver a donde lo dejamos… Esperamos con ansias el 2023”.

Si bien se abstuvo de proporcionar un mes exacto para su regreso, “Don’t Blink” afirmó que está buscando ingresar nuevamente a la jaula en la primera mitad del año. Cuando lo haga, Kara-France buscará dar un espectáculo digno de otra oportunidad de campeonato.

“Mi próxima pelea, no voy a ponerle una fecha, pero la primera (mitad) del año. Entonces, antes de julio, espero tener otra pelea. Y sé que estaré dando mi mejor desempeño. Pasar al próximo tipo, a quien sea que pongan delante de mí… salir, hacer una actuación de clase mundial. Eso es lo que me dará otra oportunidad por el título”.