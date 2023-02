Carmelo Hayes se ha convertido en una de las principales estrellas de NXT y está en ruta a convertirse en el nuevo Campeón NXT, donde ya lanzó el reto al actual monarca, Bron Breakker, aunque este defenderá previamente su título ante Jinder Mahal el próximo martes. No obstante, e indistinto de cómo resulte un eventual enfrentamiento entre Hayes y Breakker, MVP le ha estado poniendo mucha atención al ex Campeón Norteamericano NXT, y recientemente surgió un reporte de Dave Meltzer que mencionaba que el ex Campeón Norteamericano NXT podría llegar al elenco principal, como posible miembro de The Hurt Business, a pesar de que este grupo aún no existe como tal.

La decisión de llevar a Carmelo Hayes al elenco principal está lejos de ser oficial, y el propio ex Campeón Norteamericano salió al paso de los recientes informes que sugerían su “ascenso”, desmintiendo vía Twitter el reporte de Meltzer usando un sistema de calificación de estrellas.

I rate the accuracy of this report…

1 star ⭐️ https://t.co/RrCeVQqxBq

— Carmelo Hayes (@Carmelo_WWE) February 17, 2023