La orden de Vince McMahon a Rob Van Dam: "¡Soy tu padre!"

Le podemos llamar Rob Van Dam, RVD, por algunos de sus apodos, o también referirnos a él como uno de los luchadores más extremos que han pisado nunca un encordado. A este veterano de la industria nunca le ha dado miedo saltar desde una gran altura, las sillas, las mesas, las escaleras o cualquier otro arma que pudiera utilizar en un combate. Casi diríamos que ni siquiera le preocupa su propia salud.

► La orden de Vince McMahon a Rob Van Dam

Afortunadamente, otras personas sí que lo hacen. De ahí viene el que no pueda volver a luchar en WWE. Aunque eso también tiene relación con el medio de la propia empresa a que le ocurra cualquier cosa en sus encordados. Pero dejemos eso a un lado porque recientemente, en el podcast de Steve Austin, RVD ha contado qué orden le dio Vince McMahon acerca de la utilización de las sillas.

«Cuando estaba comenzando en WWE Vince se acercó a mí y me dijo: ‘Cuando te golpean con una silla tienes que levantar las manos’. Yo le dije: ‘No, eso es para los demás’. Me respondió: ‘¡No me estás escuchando! Tienes que levantar las manos’. Le respondí: ‘No pasa nada, hago esto siempre’. Entonces se fue y más tarde me dijo, fue la única vez que me dijo algo así: ‘¡Escúchame, ahora soy tu padre y te estoy diciendo que levantes las manos!’«.

Van Dam continúa:

«Después pensé: ‘Está bien, él es el jefe. Me está pagando para que levante las manos, puedo hacerlo’. Entonces vinieron los tiempos del Campeonato Hardcore, de ECW. No recuerdo si cada vez que me golpeaban la cabeza levantaba las manos, pero sí recuerdo haber pensado que probablemente debería de hacerlo».

Solo un loco (con todos los respetos) no se protegería cuando alguien va a golpearle la cabeza con una silla. Y no sabemos cómo calificar a alguien que no lo hace, o que piensa no hacerlo, cuando Vince McMahon se lo ordena. Es verdad que con su estilo tan extremo se ha hecho con fanáticos en todo el mundo, que de esa forma se ha convertido en una leyenda. Pero nos preguntamos, ¿ha valido la pena?