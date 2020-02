Más allá de su edad, más allá de las muchas lesiones sufridas, parece que Rob Van Dam quiere morir con las botas puestas. El veterano luchador sigue luchando en 2020, ha disputado hasta ahora este año un total de cuatro combates con Impact Wrestling. Por lo que sabemos, no tiene una fecha prevista para retirarse de los encordados. Lo hará mientras pueda, mientras no le prohíban que continúe adelante con su carrera.

Pero quizá eso debería ocurrir más pronto que tarde para evitar que siga sufriendo más daño. Sobre todo cuando tenemos en cuenta la preocupante confesión acerca de las conmociones cerebrales que RVD hizo durante su reciente visita al podcast de Stone Cold.

«He tenido cientos, en serio, cientos de conmociones cerebrales. Balls Mahoney me golpeaba con una silla y entonces ‘crack’, parecía que todo iba a cámara lenta. A veces el sonido se apagaba, a veces todo daba vueltas. Otras veces tenía visión doble. Pero no podía simplemente sacudirme un poco y que todo volviera a la normalidad y seguir pensando correctamente.Pensaba: ‘Mañana estaré bien, no voy a decírselo a nadie. El show debe continuar’«.