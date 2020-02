Puede decirse con tranquilidad que Shinsuke Nakamura es uno de los luchadores con más talento peor tratados por WWE. Esto a pesar de que desde hace unos meses está apareciendo bastante en televisión, de que hasta hace poco era Campeón Intercontinental. Pero aparece con una trama que no llama la atención de nadie, ni siquiera de la misma empresa, ha tenido un reinado terrible y no podemos nada que destacar de su carrera como Superestrella desde hace mucho, mucho tiempo. No obstante, más allá de todo esto, él no tiene previsto abandonar la empresa.

► Tama Tonga habla de Shinsuke Nakamura

Por eso no podíamos especular con nada después de haberlo visto recientemente pasando el día con Jay White, un día que debería haber dedicado a SmackDown. Lo que sí podemos hacer es seguir hablando de NJPW, porque Tama Tonga ha querido decir lo que piensa acerca de cómo WWE trata a Nakamura. En WrestlingInc Daily, el actual Campeón de Parejas IWGP hizo esta declaración al respecto:

«Creo que Shinsuke Nakamura la está pasando muy bien allí. ¿No es campeón o era campeón hasta hace poco? No estoy demasiado al día con el producto. Pero Nakamura siempre será una estrella, lo ha demostrado a ambos lados del mundo. Creo que lo está haciendo muy bien y no estoy ni un poco molesto (con cómo lo tratan)«.

No sé a nuestros lectores, pero personalmente me sorprenden los comentarios de este luchador porque esperaba una crítica contra el imperio McMahon. No hubiera sido la primera ni la segunda vez. Y habrá más. Pero en este caso no tiene nada malo que decir acerca de la actual aventura de Nakamura.

En la misma charla, también comentó acerca del regreso del japonés a New Japan.

«Debes entender que no puede volver demasiado pronto. Tienes que dejar que todo hierva durante un tiempo para que después sepa mejor».

No dice si querría o no que Nakamura volviera al país de sol naciente (obviamente, claro que querría), pero sí que comenta que quizá deba dejar pasar más tiempo antes de hacer su regreso por todo lo alto a la compañía japonesa.

Estos dos luchadores han compartido encordado en 71 ocasiones en sus carreras, todas en NJPW. Y la mayoría en enfrentamientos de CHAOS (facción que lideraba Nakamura) contra el Bullet Club (facción de la que sigue formando parte Tonga). Solo tuvieron una ocasión hasta ahora de verse las caras en un mano a mano. Ocurrió el 25 de mayo de 2012 durante el NJPW 40th Anniversary Tour. Entonces, Nakamura venció a Tonga después de nueve minutos de combate. Lo que sí no han hecho nunca es luchar como aliados. Siempre han sido rivales.