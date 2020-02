Konnor y Víktor fueron dos de los más recientes despidos de WWE. Quienes forman la dupla The Ascension, aquella que dominó durante tanto tiempo NXT (actualmente mantienen el récord del reinado más largo como campeones por equipos), abandonó la empresa en 2019 para buscar su destino en un terreno completamenet desconocido para ambos. No individualmente, pero sí como pareja. Hasta ahora sí que se había adelantado las primeras fechas que tenían previstas como independientes, aunque no se había hablado de ellos tanto de otros recientes despidos.

► Primera lucha de The Ascension post-WWE

Pero resulta que anoche estos dos luchadores tuvieron su primer combate desde su salida de la Gran W, su primer combate desde abril de 2019. Ocurrió en un evento compartido por las promociones Outlaw Wrestling y New York Wrestling Connection. La Ascensión se vio las caras con Bill Carr y Bull James, a quienes vencieron, consiguiendo su primera victoria desde marzo del año pasado. Antes de continuar, a muchos sonará el segundo de estos dos luchadores pues vivió sus tiempos en el imperio McMahon entre 2013 y 2016 como Bull Dempsey.

A continuación vemos un par de videos de esta primera aparición de The Ascension como independientes. En los mismos descubrimos además el nuevo look de Víktor, que ha decidido raparse la cabeza al completo, eliminando totalmente su cabello.

The Ascension is back!!!! @ViktorRiseWWE @OutlawProWres is jam packed for their return 🔥🔥🔥🔥🔥 Lights by @RazeLighting looking amazing pic.twitter.com/yzMb9aDNMS — GO PROFESSIONAL WRESTLING (@GOProWrestling) February 21, 2020

Parece que estos luchadores van a seguir su camino en el circuito estadounidense, aunque no debemos descartar nada pues esta es solo su primera aparición después de WWE. Tienen mucho que mostrar, tienen mucho talento y puede convertirse en un equipo importante. No lo van a tener fácil alejados de los focos más grandes del mundo, del escaparate más grande del mundo, pero veremos qué hacen a partir de ahora; y si lo hacen solo como independientes o si firman con alguna empresa de prestigio.