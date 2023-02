La novia de Matt Riddle reprende a fans luchísticos

Misha Montana, actriz y directora de cine para adultos, además de novia de Matt Riddle, se dirige a algunos fans luchísticos hostiles que han estado afectando a su carrera en una reciente entrevista en Cheap Heat Productions. Ella ha estado envuelta en la polémica que ha rodeado al luchador de la WWE debido al divorcio de este de su esposa así como las acusaciones que ha estado enfrentando de abuso sexual. Y con esa controversia vienes muchas críticas de personas con las que realmente no tiene relación debido a su profesión.

“Estaba como sorprendida de verlo. Estoy como: ‘¿Qué está pasando?’. Ya sabes, y la gente no entiende demasiado que así es nuestra vida. Me refiero a aparecer como en cada titular y ser arrastrada por Internet. Y afortunadamente, ya sabes, siempre he sido de piel dura en su mayor parte… Pero, ya sabes, es difícil no estar molesto por algo, especialmente si es tan invasivo“.

“Pudieron obtener números y, ya sabes, direcciones y cosas que simplemente llegaron a un límite en el que era tan vil y tan tóxico. Afectó, impactó mi carrera. Las personas adultas tenían opiniones al respecto y, por lo tanto, tenían opiniones sobre mí. Parte de la razón por la que no estoy con XPW es por esta situación”.

En cuanto al regreso de Matt Riddle a la WWE, recientemente insinuaba que será pronto:

Happy Valentine’s Day to everyone and especially my girl Misha I love you ❤️ and I’ll see you all very soon #vday #misha pic.twitter.com/jBp09BVaSj

— matthew riddle (@SuperKingofBros) February 15, 2023