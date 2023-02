Finn Bálor reaccionó luego de reciente ataque a Edge

Edge y Finn Bálor llevan meses rivalizando luego de que este último tomara posesión de The Judgment Day, y han coincidido en varios eventos premium, aunque en ningún combate individual hasta el momento, aunque hubo planes de que tuvieran un mano a mano en Royal Rumble, los cuales no se concretaron.

En Elimination Chamber, Edge y Finn Bálor participaron en una lucha de relevos mixtos que incluyó a Rhea Ripley y Beth Phoenix, con una nueva victoria de los miembros del Salón de la Fama WWE, y en el reciente Monday Night Raw el miembro de The Judgment Day reapareció para desquitarse del veterano, interfiriendo en su lucha titular contra Austin Theory, costándole la posibilidad de convertirse en Campeón de los Estados Unidos.

Después de perder ante Austin Theory anoche, Edge fue atacado violentamente por Finn Balor con 3 Coup de Grace, con lo cual concluyó el programa. Tras lo sucedido, el líder de The Judgment Day recurrió a su cuenta de Twitter para enviar un mensaje destacando la serie de pisotones que le propinó al miembro del Salón de la Fama WWE.

Footstomp AGAIN & AGIAN & AGAIN! PS: 3rd stomp not included 😏 pic.twitter.com/1ec2RLSbvU

— Finn Bálor (@FinnBalor) February 21, 2023