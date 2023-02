Matt Riddle insinúa un pronto regreso a la programación

Matt Riddle se encuentra todavía alejado de la programación de la WWE. No hace mucho, nos enteramos de que ha terminado su rehabilitación, y se especuló con la posibilidad de que luchara en Royal Rumble 2023, pero no lo hizo. También se indicó de que podría estar de vuelta en el Monday Night Raw del 13 de febrero según un anuncio local, pero eso tampoco sucedió, y la espera continúa.

Recordemos que el último combate del Original Bro tuvo lugar el 5 de diciembre de 2022, donde él y Kevin Owens no pudieron convertirse en los Campeones Indisputables en Parejas WWE contra The Usos. Desde entonces, Riddle ha estado fuera del ring después de que falló una prueba de drogas, y no ha sido visto en pantallas desde entonces.

Después de haber estado ausente de la programación de la WWE durante más de 2 meses, y una vez que se supo que su novia ha estado apoyándolo durante todo este tiempo, parece que Matt Riddle quiere regresar al ring más temprano que tarde. Recientemente, la estrella de Raw recurrió a su cuenta de Twitter para enviar un mensaje a su novia por San Valentín, y también a los fanáticos, indicándoles que los vería muy pronto.

Happy Valentine’s Day to everyone and especially my girl Misha I love you ❤️ and I’ll see you all very soon #vday #misha pic.twitter.com/jBp09BVaSj

— matthew riddle (@SuperKingofBros) February 15, 2023