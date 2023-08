«Lo único que sabíamos era que se nos había brindado una oportunidad y queríamos aprovecharla al máximo. […] Esta era una oportunidad para convertirnos en algo más grande de lo que éramos. Años después, todavía puedo escuchar los aplausos. Duraron durante todo el combate. Al día siguiente, en Raw, recibimos otra ovación de pie. La forma en que el público reaccionó hacia nosotros, cada vez fue más intensa. Nos dimos cuenta de que creamos magia, pero nunca imaginamos que sería tan grande. No puedo esperar para verlo de nuevo y compartir algunas partes del combate que aún no se han compartido». En una entrevista reciente, Matt Hardy recordaba No Mercy 1999.

► La lucha que elevó a The Hardy Boyz

En aquel evento de WWE, The Hardy Boyz, que entonces eran The New Brood, acompañados de Gangrel, vencieron a Edge & Christian en una lucha de escaleras por los servicios como manager de Terri Runnels y $100,000.

«Éramos conscientes del hecho de que teníamos la capacidad de crear algo realmente mágico que podría cambiar el juego. Pero ninguno de nosotros sabía en ese momento que tendría el impacto que finalmente tuvo. No teníamos idea de que iba a desencadenar toda la era de las TLC y elevar las luchas de mesas, escaleras y sillas a un elemento permanente de la lucha libre profesional. No sabíamos que esto sería el comienzo de eso.»

«Después de que hicieron la movida en la que Christian puso a Jeff en una esquina con una escalera, y luego corrió, saltó desde la escalera y le hizo un dropkick en la esquina, hubo un gran aplauso. A partir de ese momento, los aplausos simplemente seguían creciendo, poco a poco, y se volvían más grandes en cada punto que hacíamos y en todo lo que lográbamos. Podíamos ver y sentir, más importante aún que ver, que la multitud sabía que estaban presenciando algo especial. Y no solo lo apreciaban, sino que estaban agradecidos. Era como si estuviéramos creando esta obra de arte y ellos lo estuvieran reconociendo en cada paso del camino«.