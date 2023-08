Konnan: «The Young Bucks no parecen motivados»

«Pienso, esto es lo que pienso, que de alguna manera todos abusaban de su poder, colando a sus amigos… y quizás Tony Khan se cansó y dijo, ‘que le den a esto, voy a tomar el control’. Me envió una historia muy bien hecha, y me dijo que qué opinaba. Y le dije, ‘me gusta’. Y dijo, ‘vale, la haremos juntos’. Creo que se siente más cómodo estando ahí más al tanto porque creo que sabe que lo que va a hacer es mejor para los negocios, en un lugar donde todos están metiendo a sus amigos y hacen lo que quieren. Eso es lo que pienso». Esto contaba Konnan de sus experiencias en AEW.

► Konnan habla de The Young Bucks

No fueron muchas pero sí las suficientes para no quedar contento con la compañía All Elite, con la que ha continuado conectado a través de sus opiniones sobre la actualidad de la misma. E igualmente no hace mucho Hernández apuntaba que se cometió un error no llevando a K-Dawg con Santana y Ortiz. Dicho esto, volvemos con nuevas declaraciones de Konnan, en esta ocasión acerca de The Young Bucks. El Comandante no ve que los hermanos estén motivados en estos momentos; lucharán por el Campeonato Mundial de Parejas AEW en All In.

«No parecen tener motivación. Durante los últimos meses, la verdad es que su motivación brilla por su ausencia, ¿sabes a lo que me refiero? Aunque siguen entregándose en el cuadrilátero. Sin embargo, sus promos detrás del escenario no fueron tan convincentes y, no sé, han perdido un poco de frescura«.

No es un secreto que Matt y Nick Jackson no están en su mejor momento, y el segundo de ellos reconocía su frustración en Blood & Guts, pero al mismo tiempo ellos un poco desmotivados son mejores que la mayoría. Y veremos si el 27 de agosto no se convierten en los nuevos monarcas de la división por equipos. Es imposible estar siempre al máximo nivel, aún más cuando lo has hecho todo en la lucha libre profesional. Pero los Young Bucks han renovado sus contratos y todavía les queda mucha carrera por delante.

Sunday, August 27#AEWAllIn London @wembleystadium

6pm BST/1pm ET/10am PT AEW World Tag Team Title Match@DaxFTR/@CashWheelerFTR vs @youngbucks As announced tonight on #AEWDynamite, on the biggest stage in pro wrestling, FTR will defend the World Tag Team Title vs Young Bucks! pic.twitter.com/5oTDQgIxSr — All Elite Wrestling (@AEW) August 10, 2023