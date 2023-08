La frustración de Nick Jackson con AEW Blood & Guts

The Young Bucks expresan sus distintos puntos de vista acerca de la construcción del reciente combate AEW Blood & Guts en su reciente entrevista en Swerve City with Swerve Strickland y Monteasy, la misma en que hablaron de tener una nueva lucha mano a mano entre ellos, no así una rivalidad, pues no quieren separarse, de que originalmente, tirando del mismo hilo, no querían formar equipo, de su reciente renovación con la compañía All Elite y cómo no tenían claro que se quedarían, o de que Nick Jackson tuvo que convencer a Matt de no retirarse; también de que Nick intentó comprar PWG pensando precisamente en cuando cuelgue las botas.

► Nick Jackson habla de Blood & Guts

Volviendo al mencionado enfrentamiento de The Elite con The Blackpool Combat Club en el especial del mismo nombre, los hermanos hablan de que no fue todo lo bueno que hubieran querido pero por un lado Nick sintió frustración mientras que Matt estaba más tranquilo al respecto.

Nick: «Hay momentos, seré honesto, creo que fue en Blood & Guts, cuando tuvimos que dar por terminada la lucha rápidamente. Miro a Matt y a Hangman, ¡Diablos! Esa no fue la mejor lucha. Quería que fuera la mejor lucha. Matt dijo: ‘¿Estamos todos en buena salud? ¿Podemos caminar?’ ‘Sí. Tienes razón'».

Matt: «Yo digo, ‘¿A quién le importa? Me voy a Hawái’«.

Nick: «Incluso a veces me pierdo en el momento, ‘Quería que saliera de esta manera, pero estoy sano, da igual'».

Matt: «Recuerdo que pensé, ‘¿Dieron lo mejor de sí?’ ‘Sí.’ ‘Yo también'».

Nick: «Eso fue en el ring, no detrás del escenario. Sonó la campana, levantamos las manos y yo pensé, ‘Diablos'».

Matt: «Luego esa noche, estábamos comiendo en Wendy’s, solo nosotros dos, viendo la lucha de nuevo, y nos emocionamos por todo. Al final de la hora, decimos, ‘Eso estuvo genial, demonios’«.

Nick: «Sí. Pensé, ‘¿Por qué estaba enojado?’«.