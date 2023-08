Cash Wheeler, integrante de FTR, los Campeones de Parejas AEW, alaba a House of Black, los Campeones Mundiales de Tríos AEW. Ello -durante una reciente entrevista con DAZN Wrestling– de camino a la lucha que van a tener esta noche en Collision, cuando se unirán a CM Punk para intentar capturar otro título All Elite.

► El potencial de House of Black

«Ese grupo todavía tiene un potencial enorme por explotar. Apenas han arañado la superficie. Los tres chicos podrían tener éxito como luchadores individuales o podrían formar cualquier tipo de parejas o tríos. Ya son campeones, obviamente. Malakai podría convertirse en campeón mundial en cualquier momento.

«Buddy y Brody podrían enfrentarnos en cualquier momento, hagan lo que hagan, pero esos chicos, especialmente los tres juntos y con Julia, tienen una imagen muy genial y una energía que podría convertirlos en una de las mayores atracciones en la lucha libre, especialmente ahora que nuevamente tenemos este programa del sábado, tenemos Collision. Tenemos dos horas adicionales de televisión cada semana para expandirnos y hacer que la gente los vea».

House of Black está formada por Malakai Black, Brody King, Buddy Matthews y Julia Hart. Nació después de que los dos primeros luchadores formaran Kings of the Black Throne durante sus tiempos en PWG y la recuperaran cuando se reencontraron en AEW. Luego, The Best Kept Secret comenzó también en la compañía y se unió a ellos.

Todo ello a lo largo de 2022. Desde entonces, no dejaron de crecer en durante Revolution 2023 vencieron a The Elite para ganar el campeonato de tríos. Su próximo paso sabemos cuál es, así que veremos si continúan reinando y qué sucede a partir de ahí. La verdad es que lo tienen todo para seguir triunfando.