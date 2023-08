Kevin Nash confiesa que extraña a Shawn Michaels

«No, excepto que Kevin Nash siempre ha dado su opinión sobre las cosas. […] Tenéis todo el derecho de tenerlas, al igual que Kevin tiene el derecho de tener las suyas. Podemos estar de acuerdo o discrepar respetuosamente. […] Lo conozco como alguien con quien disfrutamos mucho trabajar aquí en NXT. Nadie está más contento de verlo prosperar y tener éxito en el roster principal que yo. Aquí en NXT estamos muy orgullosos de todos los hombres y mujeres que fueron ascendidos en el draft. Obviamente, estamos muy emocionados por eso. Habla muy bien de NXT y demuestra lo que el Performance Center ha logrado para la WWE«. Shawn Michaels contestaba así a las críticas de Kevin Nash a LA Knight.

► Kevin Nash extraña a Shawn Michaels

Los dos WWE Hall of Famers se conocen a la perfección después de tantos años trabajando juntos y siendo amigos, aunque en ocasiones no piensan lo mismo. Y de la misma manera, en la actuliadad están mucho más alejados que en sus tiempos como Superstars. De ello estuvo hablando el Big Sexy con el premiado periodista Bill Apter en la WrestleCon. Nash confiesa que echa de menos a The Heartbreak Kid. También asegura que Michaels lo ayudó más que nadie en sus primeros días en la lucha libre profesional.

«Ojalá el tiempo no pasara tan rápido. Desearía que todos no estuviéramos tan ocupados con la vida y las familias, pero te echo de menos«.

«El momento crucial fue mi tiempo con Shawn, porque sin haber estado en el auto con Scott [Hall] y Shawn y haber aprendido las cuerdas y entendido el negocio, aprendiendo cómo trabajar, sin eso no puedes avanzar como competidor individual».

Kevin Nash también recuerda que en WCW ganaba más dinero y trabajaba menos fechas que en WWE:

«Creo que el período en el que más disfruté fue probablemente con Scott, porque nuestra agenda de trabajo se redujo considerablemente y nos pagaban muy bien, lo que nos permitió ayudar al resto de los chicos a obtener dinero garantizado, lo cual fue genial«.

Y también agradece el haber trabajado con Hulk Hogan:

«Yo era un gran admirador de Hulk Hogan antes de entrar en el negocio. Tener la oportunidad de formar equipo con Hulk, y luego regresar a WWE con Hulk, es realmente difícil señalar uno o dos momentos. Quiero decir, no creo que haya estado más emocionado que cuando salí como Master Blaster con Cory Pendarvis en Asheville, en mi primer combate».