¿Cómo vivió Acclaimed el National Scissoring Day?

«Fue entonces cuando conocí a Max, mi compañero de equipo, Max Caster, por primera vez y él me dijo, ‘Oye, tenemos esta idea para … o tengo esta idea para que sean The Acclaimed’ y yo pensé, ‘Eso suena genial’. No sabía de qué se trataba exactamente, pero estuvo bien, sonaba realmente genial. Salimos, luchamos esa noche, y luego él volvió y me dijo, ‘Aquí tienes tus contratos’ y los firmé de inmediato«. Anthony Bowens contaba recientemente cómo nació The Acclaimed.

► El National Scissoring Day

Entonces, seguramente ninguno de los dos luchadores esperaba que el equipo alcanzara la popularidad que tiene en la actualidad, así como haber sido Campeones Mundiales de Parejas AEW. Pero lo hicieron y en ese camino fue clave que crearan sus tijeretazos, un gesto que pudo haber sido una ridiculez entre los fans All Elite pero que los cautivó enormemente. Incluso se realizó el National Scissoring Day. Y ahora nos acordamos de él para saber cómo lo vivieron ambos.

Bowens lo cuenta en su reciente entrevista en el podcast de Chrissy Chaos, donde también dijo que quiere ser como The Rock.

«Fue una de las cosas que más disfruté en mi carrera, creo. Estuvo siendo tendencia durante todo el día y la gente simplemente se volvía loca. Tenían sus tijeras personalizadas, Billy nos entregó las tijeras doradas de la ciudad. Me sentí muy orgulloso de eso«.

«Creo que obtenemos mucho más provecho divirtiéndonos con mis frases características. No creo que haya un poder o una sensación mejores que cuando grito ‘Todos aman…’ y no tengo que decir ‘The Acclaimed’, y 10,000 personas la terminan por mí, es increíble«.

The Acclaimed estarán en acción esta noche en AEW Collision ante rivales sin confirmar.

Uh oh, guess what day it is? It's NATIONAL SCISSORING DAY on #AEWDynamite ✂️ pic.twitter.com/5MncaWxRxa — AEW on TV (@AEWonTV) October 5, 2022