House of Black consigue el Campeonato de Tríos AEW

The Elite (Kenny Omega y los Young Bucks) ha sido acosado por The House of Black (Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews), por varias semanas y es momento para el equipo fundador de AEW de defender el Campeonato de Tríos.

Ambos equipos llegaron a este combate en Revolution 2023, con la mente clara en ganar y tener los cinturones en las manos, por lo que desde el inicio del combate no dejaron nada al azar.

Kenny Omega comenzó el combate primero ante Buddy Matthews y luego contra Malakai, aunque los de la “casa negra” quedaron mejor parados.

Cuando los Young Bucks entraron al ring parecía que tomarían el control del encuentro con velocidad, pero Brody King les puso un alto; aunque de pronto los seis luchadores estuvieron dentro del ring y todo mundo terminó volando y atacándose por todos lado.

Brody fue un hueso duro de roer, pues repelió los ataques ágiles de tus rivales, dejándolos en malas condiciones, al grado que Nick se quedó solo en el ring, pues sus compañeros se quedaron doliéndose por un tiempo abajo del ring.

Las acciones siguieron varios minutos, con golpes certeros y otros fallando, ocasionando que todo quedara muy parejo. Pero el poderío de King fue un factor determinante que hizo que Omega sufriera mucho.

Pero el trabajo de Elite hizo que las cosas volvieran a estar parejas y parecía que el combate nunca iba a terminar, pues ninguno cedió terreno.

Pese a intervenciones de Julia Hart, el combate no se inclinó hacía ningún lado, pues The Elite no se rindió, pero tampoco The House of Black. Fue hasta que estos tres luchadores sacaron a los Bucks de acción y se enfocaron en Kenny Omega y con un Dante’s Inferno el combate terminó. De esta forma, Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews se convirtieron en campeones.