LA Knight: “Fue genial compartir el ring con Undertaker”

Sin duda alguna, LA Knight es uno de los mejores hombres cuando hablan el micrófono que tiene ahora mismo WWE. Su capacidad para cautivar a los fanáticos con su voz lo ha hecho resaltar en SmackDown, en especial, ahora que está en rivalidad con otro buen talento al momento de hacer promos como Bray Wyatt.

Sin embargo, la emotividad, el ímpetu y la fuerza que le pone LA Knight a sus promos, ha hecho que varios fans en redes sociales o lo comparen con el estilo con el que The Rock hace sus promos, o ya de plano digan que lo está imitando.

► LA Knight responde a sus críticos con altura

Y LA Knight niega cualquiera de estas dos opciones. Así lo dejó saber en una reciente entrevista con LA Knight, en donde empezó hablando acerca de su segmento con Bray Wyatt y The Undertaker en el pasado Raw, mismo en el cual se celebraban los 30 años del show televisivo. Estas fueron sus palabras:

“Bueno, te diré algo. Estuvo así de cerca de recibir una bofetada en la boca, pero decidí perdonarlo. Pero, te diré la verdad. Es divertido porque siempre escuchas el cliché cuando estás parado en ese ring y suenan las campanas, ya sabes… Dicen que vas a sentir unos escalofríos recorrerte. No creía que fuera verdad…

“Ahora puedo decir que una vez que sonó ese campanazo… ¡Hay escalofríos!… Fue bastante salvaje. Pero, al mismo tiempo, estar parado allí y hacer lo mío y ser reconocido por los fans. Esa audiencia estaba bastante eufórica, incluso con The Undertaker en el ring. Es un logo más para añadir a mi carrera. Mirar de cerca a un tipo que, sin duda, es una leyenda, un miembro del Salón de la Fama WWE, una noche loca, loca… que conduce camino a este Royal Rumble”.

► Acerca de si su voz suena como la de La Roca

“Bueno, lo que es divertido de que digas eso es que cuando me conecto a Internet… Y ya sabes, Twitter puede ser la peor cosa del mundo… He visto a una gran cantidad de personas con las que he sido comparado, pero todos los días me dicen que soy asombroso. Sin embargo, me sorprendo cuando veo que soy comparado con alguien del pasado como The Rock.

“Y es cierto, a veces escuchabas mi voz o escuchas la voz de The Rock y si no estabas mirando a la pantalla, era difícil ponerle una cara a esa voz. No creo que haya un montón de parecido con ello. De hecho, esta es simplemente mi voz normal, con la que hablo. Pero, bueno, cuando me emociono y alzo la voz o algo así, creo que pierdo todos los escribos en ese momento”.

► Acerca de las críticas a LA Knight no po ser similar a Eli Drake

“Para ser honesto, realmente no hay diferencia entre LA Knight y Eli Drake. Son uno solo y son lo mismo. Lo más divertido es que muchas veces, de nuevo, en Twitter y las redes sociales, dicen: ‘Oh, extraño a Eli Drake’.

“Y yo solo digo: ‘¡Tonto! ¡Somos lo mismo!’ Es exactamente lo mismo. LA Knight es Eli Drake. Eli Drake es LA Knight. Así que, ya sabes, mira… Usa lo que te llevó a la fiesta. Y yo sé qué fue lo que me llevó a la fiesta, yo sé qué fue lo que me hizo popular, y ahora estoy bailando un poco con eso.

“Eso es lo que estoy haciendo ahora. Así que no entiendo la idea de que todo el mundo piense que yo soy diferente y he cambiado solo porque cambiaron algunas letras de un nombre”.

► Acerca de si hay una diferencia entre LA Knight y Max Dupri

“Oh, chico, ¿quién es ese? Hay una maldita diferente entre sí. Son como el día y la noche. Mucho. No podríamos estar más en los extremos más opuestos del espectro. Hay una innegable idea en WWE que dice que si quieres volverte legítimo, tal vez deberías pensar en probar cambiar tu personaje y hacer esto o aquello… Lo hice por un minuto. Pero, en algún punto, eventualmente quedó muy claro y tuve que aceptar que no podía ser otra cosa más de lo que yo mismo soy”.