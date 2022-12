LA Knight avisa: «No quiero ser uno más en la WWE»

Cuando un luchador está trabajando en WWE sabe que no es uno más. Solo los mejores, en alguno de los muchos sentidos, se convierten en Superestrellas en la compañía número uno del mundo. Ahora, también saben, que no quieren estar calificados de esa manera entre quienes trabajan dentro de ella. Ahí entran las recientes declaraciones de LA Knight hablando con Ethan Absler para USA Insider. Él ya había llamado mucho la atención en el pasado, en empresas como IMPACT! Wrestling, y no ha dejado de hacerlo desde que está en tierras McMahon.

► LA Knight no quiere ser uno más

Pero volvemos a lo comentado, ahora que está en ellas, no quiere ser uno más. Y eso pasa, también, por ganar algunos campeonatos en WWE.

“A ver, hombre, quiero decir, mira, nunca he estado en este negocio con la intención de ser un tipo más. Nunca he estado en esto para estar feliz de estar aquí. Para mí, tal cual, estoy sentado aquí en mi oficina en este momento mirando mis logros pasados. Miro los campeonatos anteriores que están enmarcados en mi pared y mis ojos están puestos en los premios principales.

«Mis ojos en algún lugar del camino están mirando el Campeonato Intercontinental, el Campeonato de Estados Unidos, y más allá de eso, estoy mirando el Campeonato Universal, el Campeonato WWE y cosas así. Ahora, cómo y cuándo llegamos allí, ya veremos. Pero ese es mi enfoque futuro casi singularmente y como un láser”.