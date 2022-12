Miro: «No depende de mí volver a AEW»

«Completamente incierto. Hubo una idea creativa para él. No la quiso. Lo emplazaron hasta después del PPV. Están hablando sobre nuevas ideas actualmente». Comenzando diciembre nos hacíamos eco en Súper Luchas de este informe sobre la situación actual de Miro, quien se encuentra fuera de la progración de AEW. Desde entonces, no hemos tenido más novedades ni el luchador búlgaro ha vuelto a la misma; ni se sabe cuándo podría hacerlo. Todo lo relativo a «The Redeemer» es una gran incógnita.

► Miro espera su regreso a AEW

Y mientras tanto tampoco existe mucha información sobre qué está haciendo fuera de la lucha libre, aunque sí sabemos que está dando clases de actuación, y que en octubre estrenó la serie ‘East New York’, en la que apareció en el primer episodio. Que sepamos, no tiene previsto ningún proyecto de cine o televisión en este sentido. De todas maneras, ahora continuamos con los encordados, pues en una reciente entrevista en MUSE TV el que fuera Campeón TNT puso las cosas en claro al señalar que su retorno como All Elite no depende de él.

«No depende de mí. Estoy haciendo todo lo que puedo y, a partir de ese momento, estoy sentado y esperando la oportunidad”.

Es interesante apuntar que esto contradice un poco el informe anterior de que él rechazó una idea creativa ya que entonces sí que depende de él, pues de haberla aceptado ya estaría trabajando nuevamente en la programación de AEW. Veremos qué más novedades tenemos próximamente sobre su futuro luchístico. Quizá muchos estén pensando en que Miro no tiene intención de volver para que así lo permitan irse de la compañía y tomar el camino de vuelta a WWE. No obstante, hace unos meses él dijo que no tiene interés en hacerlo.