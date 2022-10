LA Knight es criticado por no ser estelarista en WWE

LA Knight debutó en NXT TakeOver: Vengeance Day el 14 de febrero de 2021, donde logró consolidarse como una de las estrellas más importantes de NXT, e incluso tuvo una muy buena rivalidad con Cameron Grimes alrededor del Campeonato del Millón de Dólares, que también involucró al miembro del Salón de la Fama WWE, Ted DiBiase. Eventualmente, experimentó un gran cambio después de ser llamado al elenco principal, donde fue conocido como Max Dupri, quien creó la agencia Maximum Male Models, con ma.çé y mån.sôör como sus dos primeras adquisiciones Eventualmente, Maxine Dupri también se unió al redil, pero la serie de fracasos de este grupo lo obligaron a desertar y retomar el personaje que mantuvo durante sus días en NXT.

► Dutch Mantell, de acuerdo con el regreso de LA Knight

Mientras hablaba en el reciente SmackTalk, el ex manager de la WWE, Dutch Mantell, habló sobre el alejamiento de LA Knight del Maximum Male Models, elogiando este cambio, aunque criticó al ex luchador de Impact por ser un tipo de medio cartel en WWE.

“Creo que es como un tipo de medio cartel. No lo veo subiendo al evento principal, no tan grande, pero es un gran hablador y sería un excelente manager. Pero ellos no lo quieren. Creo que realmente quiere trabajar y luchar. Así que déjalo hacer eso. Pero es mucho mejor en ese personaje de LA Knight que en Max Dupri”.

Habráque esperar y ver lo que le depara a LA Knight en las próximas semanas. En todo caso, parece que primero tendrá que hacerse cargo de sus ex asociados, Mansoor —a quien ya derrotó la semana pasada— y Mace.