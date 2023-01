Raquel Rodríguez revela causa de sus problemas de salud mental

Raquel Rodríguez quiere ganar el Royal Rumble 2023, pero como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, se muestra muy ansiosa porque ha estado pensando y pensando mucho acerca de esta fecha y de este combate, dado que es la primera vez que va a participar en una lucha con esta estipulación, y tendrá encima los ojos de toda su familia, amigos y hasta coaches de colegio y universidad viéndola en San Antonio, Texas, pues ese es su estado natal.

Sin embargo, sus problemas de salud mental son algo que vienen de muchos años atrás, de hecho, siendo una niña y adolescente sufrió mucho por esto, presentando cuadros de ansiedad y depresión. En una reciente entrevista con Corey Graves para After the Bell, Rodríguez reveló que su gran altura y su gran cuerpo le hizo recibir burlas y críticas de las demás niñas, que lucían mucho más menudas que ella, por lo que sentía que no encajaba en la sociedad. Estas fueron sus palabras:

► Raquel Rodríguez busca inspirar a adolescentes con problemas de salud mental

“Honestamente, todo empezó porque siempre he sido mucho más alta y mucho más grande que un montón de mujeres allá afuera. Así que nunca sentí que encajara completamente con nadie. El baloncesto realmente me ayudó con mi confianza porque, para decirlo a falta de mejores palabras, me necesitaban, ¿verdad?

“Necesitas a la chica alta. Necesitas a la chica alta para hacer los rebotes. Necesitas a la chica alta para hacer los puntos. Así que sentí que estaba contribuyendo a un equipo lo mejor que puedo. Es lo mismo cuando se trata de lucha libre, pero ya sabes, siempre podemos detenernos y compararnos con otras personas o siempre podemos esperar que algo haya sucedido de cierta manera.

“Me gusta dar un paso a trás y me gusta pensar: ‘Está bien, estoy batallado con esto hoy’. Pero, luego, miro todo lo demás que me está pasando. Tengo mi familia, tengo mis amigos. Tengo gente que me quiere.

“Entonces, me digo a mí misma: ‘Si alguien está sentado y está luchando contra estas enfermedades mentales hoy, y yo salgo al ring frunciendo el ceño, con mala actitud y doy una mala presentación, eso los hará sentirse mejor? No, no lo hará’.

“Sé que la gente puede ver eso. Sé que si salgo así al ring, la gente va a ver mi pequeño mundo triste, en lugar de salir allá afuera con una sonrisa y sacarle a ellos una sonrisa en su rostro. Así que esa es una de las razones por las que, ya sabes, estoy muy metida en mi religión.

“Es por eso que rezo cada vez que atravieso esa cortina para salir al ring. Rezo a Dios y le digo que por favor, si hay una sola cosa que quiero esta noche es salir saludable de la lucha junto con mi colega con el que vaya a compartir el ring y que me ayude a poner una sonrisa en la cara de al menos una persona esa noche.

“Que me ayude a alegrarle el día a alguien, que me ayude a tener un impacto en sus emociones, de alguna manera. Eso es todo lo que pido cada vez que salgo al ring. Así que eso es algo que espero con este Royal Rumble, que pueda hacer abrir los ojos de muchas niñas hispanas aquí, que probablemente se sientan atrapadas en una caja, o que no sientan que pueden competir con otras mujeres, o que se sientan cohibidos por las cosas.

“Quiero que sepan que son hermosas de cualquier forma que sean, de la forma en que nacieron. Simplemente, acepta lo que Dios te ha dado y utilízalo lo mejor que puedas. Me tomó mucho tiempo usar mi tamaño lo mejor que pude, pero ahora que estoy allí, lo entiendo.

“El Royal Rumble 2023… Es increíble que WWE venga a Houston, Texas. Han venido a Austin, y vienen a Dallas todo el tiempo. Pero, San Antonio no ha visto un gran evento de WWE en mucho tiempo. San Antonio es tan hermoso, y la ciudad está llena de cultura, y la gente es increíble. Me encanta.

“Solía estar todo el tiempo en San Antonio cuando era niña. Todavía voy muy a menudo cuando venga a casa a visitar a mi familia. También tengo familia allí en San Antonio, así que estoy muy emocionada de tener el Royal Rumble allí.

“Estoy emocionada de ser parte del show y estar luchando en el Royal Rumble 2023, y probablemente, ganarlo y patear traseros en mi estado natal, frente a toda mi familia y amigos. Va a ser un sueño absoluto hecho realidad”.