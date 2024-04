Como veníamos diciendo, Vince McMahon no abandonará la actualidad luchística tan fácilmente, para oprobio de WWE. Pero también para oprobio de varias figuras desvinculadas contractualmente de la compañía.

Según un artículo publicado por NBC News, McMahon lleva ahora una vida de ermitaño (multimillionario, eso sí), aunque el medio señala a dos ex campeones mundiales con los que el otrora «Chairman» sigue guardando cercanía.

De inmediato, numerosas reacciones negativas hacia el reporte de que «The Great One» y «The Champ» siguen siendo cercanos a Vince McMahon se han sucedido. Y una de ellas proviene de Janel Grant, la exempleada de WWE por la que actualmente McMahon enfrenta acusaciones de tráfico sexual, vía Brandon Thurston.

New comment from a spokesperson for Janel Grant responding to NBC's reporting that Dwayne Johnson and John Cena are still in touch with Vince McMahon after his resignation:



"It’s shameful that Mr. Johnson and Mr. Cena would associate themselves with an individual with decades of…