Vince McMahon, el ex mandamás de la WWE, sigue platicando con The Rock y John Cena, actualmente, mientras atraviesa un juicio por supuesta trata de blancas.

Hagamos memoria. A inicios de año, McMahon renunció a TKO, ergo, a la WWE y así perdió la compañía que le compró a su padre en 1982.

Mucha agua ha corrido por el puente desde eso, reportes van y vienen, pero aún no ha llegado el veredicto que lo acredite como culpable o inocente, ante lo que se le acusa.

Eso sí, ha sido censurado de la historia de la WWE y se convirtió en «El que no debe ser nombrado».

Pues bien. Empecemos con la información que le da título a esta nota.

► Vince McMahon sigue en contacto con The Rock y John Cena

Lo anterior se reveló en una publicación de NBC News, titulada: «Vince McMahon’s life after WWE: Kittens, vacations and staying in touch with Trump».

Según las fuentes de NBC News, tanto Dwayne Johnson como Cena, en la actualidad siguen hablando con el ex propietario de la gran e.

También agregan que, Cena y Johnson son representados por la agencia William Morris Endeavor, que forma parte del Grupo Endeavor, el propietario mayoritario de TKO. Cuando buscaron declaraciones de ambas Superestrellas se encontraron con lo siguiente.

Un portavoz de Johnson declinó hacer comentarios. Un representante de Cena no respondió a las solicitudes de comentario.

Por un lado, Johnson es parte de la junta directiva de TKO. Cargo al que llegó una vez McMahon salió de la empresa.

Sin olvidar que lo mencionó en su intervención en el salón de la fama WWE (2024).

Por error, claro.

Por el otro lado, Cena respondió recientemente ante las acusaciones a McMahon, y dejó opiniones divididas en la comunidad.

Finalmente, ambos podrían protagonizar una nada tranquila semana luego de revelado lo anterior.