La idea de Zelina Vega para el Queen of the Ring

Zelina Vega fue la primera y única hasta ahora Queen of the Ring de WWE pero el título no fue lo que esperaba. Hablando recientemente con Fox News, la integrante de la LWO respondía «eso espero» cuando le preguntaban si la compañía lanzará un campeonato para el medio cartel femenil, comentando además que pensaba que justamente su corona de reina del encordado funcionaría de esa manera. La cuestión de añadir un nuevo título a la división se ha hablado mucho pero no parece haber ningún plan para ello en estos momentos.

> Zelina Vega quería más del Queen of the Ring

«Y para ser justos, pensé que eso es lo que podría haber sido Queen of the Ring. Cuando gané esa corona, dije: ‘Sí, estoy dispuesta a ponerlo en juego’. Haremos luchas por la corona. Había tantas ideas que tenía para Queen of the Ring. Pero creo que debido a que era tan nueva, y fui la primera, ya sabes, me pusieron con Carmella, y se puso un poco complicado tratar de hacer todo eso a la vez. Creo que definitivamente sería beneficioso tener otro título, otra oportunidad para que otras chicas ganen algo de oro».

Recordemos que el 27 de marzo se iba a celebrar el Evento Premium en Vivo King and Queen of the Ring pero ahora será Night of Champions. No está claro si entonces se coronará a una nueva Reina del Cuadrilátero.

¿Qué te pareció el primer Queen of the Ring?