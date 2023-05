Zelina Vega: «Es un honor formar parte de LWO»

La presentación a los medios de comunicación es increíblemente importante, ya que puede ser algo muy poderoso. De manera de ver y ser vistos es algo que te da prestigio y hace que ganes seguidores, respeto y en cierto modo hasta dinero. Si eres bueno, mucho pero mucho dinero. Y es así en cualquier campo de la vida, ya sea el deporte, la política o cualquier otra profesión en la que haya la competitividad suficiente como para tener que destacar por ti mismo. Nadie entiende eso mejor que Zelina Vega, una de las componentes del reformado y mítico grupo LWO (Latino World Order) que está lista para desafiar a la Campeona Femenil de WWE Smackdown, Rhea Ripley, en Backlash que se celebrará mañana mismo en su Puerto Rico querido.

► Un sueño hecho realidad para Zelina Vega

En los días previos a este histórico evento que se celebrará en San Juan de Puerto Rico, no podía faltar su embajador más universal, el músico de fama internacional Bad Bunny. Vega se unió a «Busted Open Radio» para reflexionar sobre lo que significa para ella estar en condiciones afrontar este reto tan importante que significa formar parte del mítico grupo del que el mismísimo Eddie Guerrero estaría orgulloso.

«Es surrealista, es un honor y es una bendición. Hay muchas cosas que no esperaba. Por supuesto, cuando empiezas en este negocio quieres dejar tu huella. Quieres hacer historia. Quieres estar en los libros de historia de WWE, y aunque no sepas cómo va a hacerlo sólo sabes que tienes que hacerlo porque se están tomando muchas molestias para que esto funcione y para que mi carrera destaque. Pero ser la primera ‘Queen of the Ring’ y la primera mujer en LWO es alucinante para mí«.

Además de hacer historia dos veces, llegados a este punto, la invitación a la LWO le fue dada por su héroe de la infancia, Rey Mysterio.

«No conozco ningún otro trabajo en el que puedas llevar a tu hijo de 8 años a dar un paseo y desde pequeña he estado maravillada por Rey Mysterio. El hecho que haya sido él el que me invitara a formar parte del grupo lo hace todo más especial si cabe«.

Al igual que Mysterio, miembro del Salón de la Fama de WWE, Melina y AJ Lee fueron modelos a seguir para Zelina Vega en su juventud, y se enorgullece de representar a las latinas del mundo y de mostrarles lo que pueden lograr en sus vidas si se lo proponen y luchan por ello.