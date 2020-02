De un tiempo a esta parte, R-Truth se ha ganado el cariño de toda la fanaticada con su simpatía y comicidad. Todo empezó con el lanzamiento de Campeonato 24/7 o el «European 24/7 TV Championship», como él lo llama. Pero en realidad anteriormente había dejado muchas muestras de que puede ser un personaje realmente divertido. Hace unas horas en el Super ShowDown 2020 volvió a deleitar a la fanaticada, no realizando una promo, pero sí imitando una vez más el arsenal de John Cena. E incluso pudo eliminar a Bobby Lashley, Andrade y Erick Rowan del Gauntlet Match.

Pero no pudo triunfar así que se volvió a casa con el resto de sus compañeros sin el trofeo. El lunes tendrá una nueva oportunidad para resurgir, para retomar la senda de la victoria y quizá para continuar persiguiendo su título favorito. En espera de ver qué ocurre tenemos que hablar del documental WWE 24 que protagonizó después de la emisión del evento de Arabia Saudita. Porque en el mismo, entre otras cosas, cuenta la hilarante idea que le propuso a Vince McMahon para Royal Rumble 2020. Aunque finalmente Truth no formó parte de este evento.

Al mandamás le pareció una idea divertida pero finalmente no se llevó a cabo. Es comprensible porque no era necesario hacer ese momento en medio de un combate donde hubo tantos especiales, donde hubo tantas cosas que destacar. Sobre todo cuando además Truth tiene ocasiones todos los lunes para hacer reír a la fanaticada. Puede que más adelante, quizá en la campal de 2021.

Por cierto, no se pierdan esta imagen de Truth compartida por un fan mientras veía el documental:

Is this the same @RonKillings? 😂

I'm currently enjoying this special #WWE24 episode about one of my favorite dudes on the planet. His life story is SO different to what you'd think it would be if you didn't already know about it.

Much respect to R-Truth. 🙏 pic.twitter.com/Tz5kH4CUk4

— Steve-o Smitty (@BadNewsSmitty) February 27, 2020