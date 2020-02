Tenía un buen moméntum después de su regreso a WWE tras nueve meses de ausencia pero Naomi no fue capaz de coronarse como Campeona SmackDown en Arabia Saudita. Bayley fue una vez más mejor que su oponente y pudo retener el título. Ahora será el momento de que reciba a una nueva oponente, o de que la reciente busque continuar con esta disputa. Por lo que parece, va a armarse una Cámara de la Eliminación para determinar a la siguiente contendiente, por lo que quizá todas las luchadoras de la marca azul estén buscando a la reina en las próximas semanas.

Un buen momento para comenzar a preparar dicho combate en Elimination Chamber 2020 será el episodio televisado de esta noche. Como ha ocurrido muchas veces en el pasado, la última en luchar por el campeonato podría aparecer en escena para decir que quiere seguir en la ecuación, apareciendo poco a poco el resto de sus compañeras para explicarle por qué no se lo merece y por qué ellas sí. En teoría, la monarca ni siquiera tendría que aparecer pues la división femenil estaría bien representada con luchas entre las diferentes mujeres para ganarse un puesto en la cámara.

Es más, Bayley no quiere formar parte del programa. Esto mismo afirmó después de su triunfo en tierras saudíes.

« No voy a ir . Sasha [Banks] está con su álbum, está fuera. No estará allí así que yo tampoco estaré «.

No obstante, sabe que va a tener que hacerlo.

«¡Probablemente estaré allí porque soy la campeona y tengo un contrato que cumplir, y porque me gritarán si no estoy! Pero no voy a defender mi campeonato de nuevo, eso seguro. Tengo que hacer un vuelo de 18 horas y SmackDown es en 19 horas. No podré hacerlo».