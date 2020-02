Hace poco, WWE cortó lazos con Vickie Guerrero dando como primer paso el prohibir a sus Superestrellas aparecer en su podcast. Aunque si le preguntamos a ella ese primer paso fue no haberla llamado en dos años para hacer apariciones. Del mismo modo que si hacemos la pregunta a Vince McMahon él dirá que la culpa la tiene la ex Gerente General por haberse unido a AEW. El caso es que el hecho de que la dueña del «Excuse Me!» más famoso del mundo ha comenzado a trabajar para esta empresa, provocando mucha molestia en el mandamás.

Y si hablamos de ex WWE que han cortado lazos con la compañía no podemos evitar mirar a Ryback. En estos años desde su salida de la misma no ha parado de criticarla, de apuntar cada uno de sus errores, de airear toda la basura que descubrió durante su aventura allí. Además, cuando surge un tema como el de Guerrero tampoco duda en dar su opinión. Habitualmente lo hace en su podcast pero en este caso lo hizo durante una entrevista con Wrestling Inc en la que precisamente le preguntaron por lo ocurrido con su antigua compañera de trabajo.

«No me sorprende. Tengo algunos amigos en WWE que tienen que solicitar la aprobación de la oficina para venir a mi show. Eso es una locura cuando son contratistas independientes. Porque a pesar de eso no les permiten tomar decisiones por su cuenta. WWE les dice que no pueden hacer ninguna entrevista a no ser que la aprueben. Eso es realmente extraño. «Cuando Dolph Ziggler apareció en mi podcast no pudimos hablar nada de lucha libre, solo hablamos de comedia como una hora. Hubiera habido repersuciones de otra forma. Probablemente lo multarían o lo hubieran castigado de alguna forma. Lo de Vickie no lo entiendo porque ni siquiera está trabajando en WWE. Es lucha libre, todos conocen a todos, todos están conectados. No me gusta lo que hicieron«.

El luchador independiente también habló acerca de la disputa entre las dos empresas.