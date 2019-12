El Universo WWE, aunque en realidad hablamos también de muchas personas fuera del mismo, se está deshaciendo en elogios hacia Andrade después de su reciente coronación como Campeón de Estados Unidos. El luchador de Gómez Palacio suele recibir muy buenas opiniones, no por nada no para de subir como la espuma, y tras ganar el título todos se han unido para celebrar su gran triunfo, su primer campeonato desde que abandonó NXT, donde fue el máximo monarca. No sabemos cuál es su techo.

► La felicitación de Ric Flair a Andrade

Como resultará obvio para cualquiera, las felicitaciones más importantes para el mexicano han venido de su familia, de sus personas más cercanas, empezando por Charlotte Flair. Una vez más, con la coronación como fondo, la pareja demostró lo mucho que se quieren. ¿Ha ocurrido lo mismo con Ric Flair, el futuro suegro del luchador? Lo vemos a continuación.

Congratulations To The Great @AndradeCienWWE! Winning These Prestigious US Championships Is Becoming A Family Tradition! WOOOOO! pic.twitter.com/ilSLqEh4X4 — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) December 27, 2019

«¡Felicitaciones para el el gran Andrade! ¡Ganar este prestigioso campeonato se ha convertido en una tradición familiar! ¡WOOOO!».

El 16 veces Campeón Mundial fue seis veces dueño de este título, cinco cuando se encontraba en la NWA, empresa que lo creó, y una cuando se encontraba en la WCW. El dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE tiene el récord de reinados. No cabe duda de que la felicitación de Ric Flair a Andrade no es importante solo por sus lazos personales, sino también por sus lazos profesionales.

Veremos ahora qué tipo de primer reinado tiene el mexicano. Salvo que el campeonato cambie de manos en un próximo evento no televisado, su primer paso lo descubriremos el lunes que viene en Raw. Podríamos suponer que Rey Mysterio buscará recuperarlo, pero también está ocupado con Seth Rollins, por lo que no podemos confirmar nada. Por otro lado, sí que podríamos adelantar que Humberto Carrillo, que el pasado lunes se ganó una oportunidad titular, será el siguiente retador.