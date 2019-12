Durante el episodio de Raw del 16 de diciembre tuvimos un Gauntlet Match entre R-Truth, Akira Tozawa, Ricochet, Matt Hardy, Humberto Carrillo y Andrade, para determinar al retador número 1 al Campeonato de los Estados Unidos que porta Rey Mysterio.

En ese entonces, el resultado final (en ese momento) le restó todo propósito a esta serie de luchas que se llevaron a cabo, por cuanto no había un ganador definido luego de que Andrade atacara a Humberto Carrillo afuera del ring, sin que se diera la lucha entre ambos.

Sin embargo, WWE no tardó en aclarar el asunto con el Gauntlet Match y luego de dar el parte médico de Humberto Carrillo, también declaró a Andrade como el ganador del Gauntlet Match, haciéndole acreedor a una oportunidad por el Campeonato de los Estados Unidos.

► El Campeonato de los Estados Unidos tiene nuevo monarca

El día de hoy, 26 de diciembre, se llevó a cabo el tradicional WWE Live Holiday Tour en el Madison Square Garden, en Nueva York, con un buen cartel y que tenía luchas titulares. Una de ellas fue precisamente por el Campeonato de los Estados Unidos, donde Andrade enfrentó a su compatriota Rey Mysterio.

La contienda culminó cuando Andrade le aplicó a Rey Mysterio un Hammerlock DDT luego de frustrar un intento de frog splash del ahora ex Campeón poniendo las piernas en alto. Previo a esta maniobra, Mysterio había conectado de manera exitosa un 619.

Este campeonato es el primero que obtiene Andrade luego de su ascenso al elenco principal, y al ver las imágenes, parece que de momento se han disipado un poco los posibles indicios de alejamiento con su manager Zelina Vega, con quien celebró. A continuación, algunas publicaciones que fueron compartidas por los asistentes al evento respecto a la gesta de «El Ídolo»:

«Cualquier cosa puede pasar en el Madison Square Garden. ¡¡¡Y NUEVO…!!!»

«TRANQUILO ANDRADE»

The era of El Idolo is FINALLY upon us 👊🔥 #WWEMSG pic.twitter.com/2SOZWhldFD — Sean Slate (@slate_s42) December 27, 2019

«La era de El Ídolo finalmente está sobre nosotros»

Las reacciones a esta gesta no se hicieron esperar empezando, por supuesto, por la WWE:

«Andrade es el NUEVO Campeón de los Estados Unidos luego de derrotar a Rey Mysterio en el WWEMSG»

También su novia Charlotte Flair fue una de las primeras en recurrir a las redes sociales para felicitar al nuevo monarca, como era de esperarse:

Finalmente, capturamos la reacción de otro latino orgulloso por el triunfo de Andrade, Konnan:

@AndradeCienWWE Felicidades capturando el U.S. Title. yo fui el primer latino en '96 en WCW, luego Eddie

Carlito, ADR, Kalisto y Mysterio… Que sigan los éxitos..#LatinoNation….. — Konnan (@Konnan5150) December 27, 2019

De parte de SÚPER LUCHAS, también extendemos nuestras felicitaciones a Andrade por el logro obtenido, y que este sea el primero de muchos éxitos en su carrera.