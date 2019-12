Si todo va como debería, si el enorme talento del luchador mexicano y el hecho de que aprovecha cada oportunidad que tiene son el timón de su barco, Andrade un día estará asentado como una de las principales Superestrellas de WWE. Muchos no dudarían en afirmar que esa es la situación en la que se encuentra ahora. Más allá de que Vince McMahon se esté tomando su tiempo, sabiendo lo que tiene entre manos. Hablando de una década que está por terminar, en 2029 podría referirnos al de Gómez Palacio como un futuro miembro del Salón de la Fama.

Todo esto lo hubiéramos dicho antes de que tuviera un cinturón alrededor de su cintura, pero para poner todavía más en claro los grandes momentos que está viviendo anoche se coronó como Campeón de Estados Unidos. Lo hizo en un escenario emblemático como el Madison Square Garden ante uno de los más grandes luchadores de la historia como es Rey Mysterio. Y las reacciones no se han hecho esperar.

Congrats @AndradeCienWWE ! When I watch Andrade compete, he always works hard to make the match awesome as well as elevating every person he wrestles. True pro. Well earned. 🙌 https://t.co/UGfaR5XJwJ

Each and every superstar has the opportunity to make HISTORY every night they perform….@TheGarden ain’t a bad place to do it. Congratulations to the NEW #USChampion, @AndradeCienWWE. #WWEMSG #WeAreNXT https://t.co/cRq4yiKs4U

— Triple H (@TripleH) December 27, 2019