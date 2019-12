WWE exprimió la relación sentimental que Becky Lynch tiene con Seth Rollins hasta el punto de que ambos se mostraron cansados de cómo estaba siendo expuesta de forma continúa ante millones de personas. Ahora cada uno está contando una historia en la empresa, mientras su amorío está en un segundo plano. Nos preguntamos si podría ocurrir lo mismo con Andrade y Charlotte Flair, que también son pareja fuera de los encordados. De hecho, los vemos a ellos mucho más habitualmente que a sus dos compañeros de vestidor.

Vince McMahon podría tomar su relación para empezar a contar una historia en Monday Night Raw. De hecho, Ryback tiene una idea para que eso ocurra. El luchador independiente, que no se cansa de criticar a su antigua empresa, recientemente habló en su podcast, Conversations With The Big Guy, acerca de cómo el mandamás podría utilizar al Campeón de Estados Unidos y la 10 veces campeona.

► El amorío de Andrade y Charlotte Flair

“Creo que deberían poner a Charlotte y a él juntos. Pienso que actualmente existe cierta desconexión en los fans respecto a lo que ven en televisión y lo que pasa fuera. Los ven llegar juntos al edificio y salir juntos, también en redes sociales. No sé, pueden usarlos en televisión. Al igual que ocurrió con Triple H y Stephanie McMahon. Fue bueno porque todos sabían que era real. «Tal vez sería mejor no hacer lo que están haciendo con Rusev y Lana, pero creo que ponerlos juntos los ayudaría a ambos. Han utilizado muy bien a Charlotte a lo largo de los años por ser la hija de Ric Flair y consiguiendo todos esos logros. Creo que esa sería una buena forma de poner a Andrade en el centro de atención. Podrían hacer una trama en la que él está celoso del éxito que tiene ella«.

Podemos adelantar que WWE no va a tomar la idea de su ex empleado, pero no se puede descartar que, de alguna forma, el amorío de Andrade y Charlotte Flair llegue a la televisión.