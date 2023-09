La evolución de Ilja Dragunov en WWE

Con más de una década de experiencia en la lucha libre, Ilja Dragunov es uno de los luchadores más experimentados de NXT, y con 30 años de edad, aún le queda mucho en el tanque. El ex Campeón NXT UK ha recorrido un largo camino en su carrera, siendo uno de los talentos más buscados de Europa, y convirtiéndose en una estrella tanto en NXT UK como en NXT. Dragunov es uno de los pocos que ha tenido la distinción de haber derrotado limpiamente en WWE al actual Campeón Intercontinental, GUNTER.

► Ilja Dragunov hace una retrospectiva de su carrera

Durante una entrevista reciente con Under the Ring, el ex Campeón NXT UK atribuyó su progreso a la experiencia y al hecho de que se le dio la libertad de triunfar y fracasar bajo su propio mérito y dirección.

«Creo que he mejorado mucho. Todo este negocio se trata del viaje y de la experiencia. Y la experiencia es algo que no se puede comprar, no se puede aprender, sólo hay que lograrlo. Y todo este tiempo Pude aprender tantas cosas, pude progresar en muchos niveles, en primer lugar, gracias a la confianza que siempre depositaron en mí las personas adecuadas.»

«Siempre me sentí muy libre de hacer las cosas a mi manera, y otras personas respondieron a esto, otras personas reaccionaron a esto, cuánta libertad me dieron para ser yo mismo y usar la fuerza para desarrollar mi carácter, para desarrollarme a mí mismo. desarrollar mis actuaciones. Fue una época hermosa, fue una época con mucho trabajo duro. Estoy feliz por cada momento que tuve y aprendí mucho. Y solo a través de este tiempo, en esta compañía, pude Me convertí en la persona que soy hoy y estoy muy, muy orgulloso de esta persona».