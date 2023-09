Tony Khan ofrece una actualización sobre Wardlow

Wardlow está fuera de la programación de AEW desde que a mediados de junio perdiera el Campeonato TNT ante Luchasaurus en el debut de Collision. A primeros de agosto, en la última actualización hasta ahora, él mismo decía: «No luchar en AEW ha tenido un impacto en mí. Así que he estado fuera de la televisión durante casi un par de meses y he estado muy deprimido. La lucha libre es mi todo, me hace feliz. […] No sé cuándo regresaré, espero que pronto […]».

► Acualización sobre Wardlow

Por el luchador le preguntaron a Tony Khan en la conferencia de prensa previa a AEW WrestleDream. El presidente de AEW, como es habitual, no fue demasiado claro sobre qué está pasando o podría pasar próximamente con él. Podríamos especular con que volverá en el mismo PPV del domingo, donde el Campeonato TNT estará en juego entre Christian Cage y Darby Allin en un combate de 2 de 3 caídas pero no existe ninguna información o siquiera rumor.

«Wardlow es una gran estrella para nosotros. Ha sido uno de los mejores Campeones TNT y una figura destacada. Soy un gran admirador de Wardlow y sin duda regresará a la televisión de AEW cuando sea el momento adecuado. Él sigue siendo una parte fundamental de lo que estamos haciendo aquí«.

Wardlow SOARS and retains the TNT Championship!

► Cartel de AEW WrestleDream:

Bryan Danielson vs. Zack Sabre Jr.

«Hangman» Adam Page vs. Swerve Strickland (con Prince Nana).

Campeonato Mundial de Parejas AEW

FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) (c) vs. Aussie Open (Mark Davis y Kyle Fletcher)

Campeonato Mundial de Parejas ROH – Lucha en desventaja

MJF (c) vs. The Righteous (Vincent & Dutch)

Golden Lovers (Kenny Omega y Kota Ibushi) y Chris Jericho vs. Don Callis Family (Sammy Guevara, Konosuke Takeshita y Will Ospreay) (con Don Callis).

Campeonato TNT – Lucha de 2 de 3 caídas

Christian Cage (c) (con Luchasaurus) vs. Darby Allin (con Sting y Nick Wayne)

Campeonato Mundial ROH y Campeonato de Peso Abierto STRONG NJPW

Eddie Kingston (c) vs. Katsuyori Shibata.

Campeonato TBS

Kris Statlander (c) vs. Julia Hart

Lucha por la contención al Campeonato Mundial de Parejas AEW

The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. Bullet Club Gold (Austin Gunn y Colten Gunn) vs. Lucha Brothers (Penta El Zero M y Rey Fénix) vs. Orange Cassidy y Hook

Ricky Starks (con Big Bill) vs. Wheeler Yuta