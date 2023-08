Wardlow: «Estoy deprimido por no luchar en AEW»

Aunque Wardlow apareció en AEW en el debut de Collision, el 17 de junio, perdió el Campeonato TNT ante Luchasaurus y desde entonces, no ha aparecido de nuevo en AEW.

Recientemente, estuvo en una convivencia de fans en la Terrificon, y «Mr. Mayhem» sorprendió al revelar que se siente deprimido por no haber vuelto a luchar en AEW. Estas fueron sus sorpresivas declaraciones:

► Wardlow, triste por no luchar en AEW

«No luchar en AEW ha tenido un impacto en mí. Así que he estado fuera de la televisión durante casi un par de meses y he estado muy deprimido. La lucha libre es mi todo, me hace feliz.

«Tuve un comienzo difícil en Collision, no sé cuándo regresaré, espero que pronto. ¡Sé que puedo darle una paliza a CM Punk y a MJF! Estar aquí apareciendo en Terrificon en sí mismo tiene un impacto positivo en mí.

«La gran cantidad de apoyo que estoy recibiendo significó mucho, demostrando el impacto que las interacciones positivas de los fanáticos pueden tener en una persona.

«Hoy me siento como yo de nuevo por primera vez en meses. Así que solo quiero decir gracias chicos por venir, porque realmente cambiaron algo en mi mente y en mi corazón que necesitaba».

Ahora, la gran pregunta es cómo reaccionará su jefe, Tony Khan, a estas impactantes declaraciones. ¿Pondrá pronto de regreso a Wardlow en la televisión para que su salud mental mejore? Estén atentos a SÚPER LUCHAS para cualquier novedad al respecto.